Бананоеды и жабы не смогли попасть из Риги в Псковскую область

15:39, 19 октября 2022, ПАИ

Ввоз рептилий, земноводных и членистоногих через российско-латвийскую границу запрещен в МАПП «Бурачки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

8 реснитчатых бананоедов, 7 сцинковых и шлемоголовых гекконов, 3 шмелиных жаб, африканскую жабу и радужного краба перевозили физические лица из Риги в Москву.

Ветеринарный сертификат Латвии, гарантирующий выполнение ветеринарных требований ЕАЭС, а также средства идентификации животных отсутствовали. Кроме того, был превышен срок проведения визуального осмотра перед поездкой, который должен составлять не более 72 часов до поездки.

Ввоз 20 рептилий, земноводных и членистоногих на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлен акт о возврате груза на сопредельную территорию.