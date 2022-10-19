Оперштабы для повышения уровня безопасности появятся во всех регионах РФ

15:41, 19 октября 2022, ПАИ

Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) РФ.

Он подчеркнул, что губернаторы «должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности, налаживание и расширение выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции», передает ТАСС.

«Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие», — указал Путин.

Отдельно он обратил внимание на то, что главы регионов должны действовать соответственно обстановке в том или ином субъекте Федерации. «Очевидно, что ситуация, положение дел в разных регионах разные, и объем предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решать главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте Федерации», — пояснил президент.

Губернаторам поручено создать региональные оперативные штабы, которые они сами возглавят. В состав оперштабов войдут представители Минобороны, территориальных органов МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и региональных органов власти. Как говорится в указе, решения оперативного штаба являются обязательными для исполнения всеми органами власти и самоуправления в соответствующих регионах и гражданами, проживающими или находящимися в этих субъектах Федерации.