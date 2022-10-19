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Общество

Более 300 тысяч птиц погибло от гриппа в Псковской области в этом году

Заболевание высокопатогенным гриппом наблюдают в псковском птицеводстве. Причем это касается не только бройлерного, но и маточного поголовья, которое даёт яйца. Об этом сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

Вера Баданина отметила, что около шести миллионов птиц погибло в 2021 году, ущерб от этого составил 2,1 миллиарда рублей. В этом году погибло уже 350 тысяч птиц, на данный момент ущерб достиг 1,5 миллиарда.

Ситуацию с заболеваемостью крупного рогатого скота она тоже назвала проблемной. При этом, по ее словам, уже есть наработки по вакцине от африканской чумы свиней, а вакцин от классической чумы хватит до конца года.

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