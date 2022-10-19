Заболеваемость ОРВИ среди взрослых превысила эпидпорог в Псковской области

17:17, 19 октября 2022, ПАИ

На 69,4 % превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ среди взрослых жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

С 10 по 16 октября заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 5,6 %, зарегистрировано 4 228 случаев. Случаев заражения гриппом не зафиксировано.

Заболеваемость ОРВИ ниже недельного порогового уровня на 3,5 %. Превышение эпидпорога в Псковской области зарегистрировано среди детей от 7 до 14 лет – на 8,6 % и среди взрослых – на 69,4 %.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 2,4 %, зарегистрировано 2 165 случаев, что ниже недельного порогового уровня на 8,9 %. Превышение эпидпорога по Пскову зарегистрировано среди взрослых – на 27,2 %.

За неделю в области госпитализирован 51 человек, количество госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 2 %.