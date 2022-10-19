«Культурный автобус» курсирует сегодня по улицам Пскова

17:01, 19 октября 2022, ПАИ

В общественном транспорте Пскова сегодня можно послушать экскурсовода. В честь Дня Пушкинского лицея горожанам рассказывают о юности Александра Пушкина, проведённой за обучением в Царском Селе, об истории Пскова и окрестностей.

«Мне очень хочется рассказать о Пушкине, о Пскове и области именно псковичам, а не туристам», - отметила экскурсовод – участница акции «Культурный автобус».

«В создании проекта принимали участие студенты и ученики 15-й и 26-й школы. Часть ребят занимались дизайном карточек для пассажиров, часть ребят будут сегодня помогать очно. А вся подготовка заняла около трех недель», - уточнила руководитель проекта, студентка первого курса колледжа ПсковГУ Софья Радион.