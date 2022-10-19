Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Культурный автобус» курсирует сегодня по улицам Пскова

В общественном транспорте Пскова сегодня можно послушать экскурсовода. В честь Дня Пушкинского лицея горожанам рассказывают о юности Александра Пушкина, проведённой за обучением в Царском Селе, об истории Пскова и окрестностей.

«Мне очень хочется рассказать о Пушкине, о Пскове и области именно псковичам, а не туристам», - отметила экскурсовод – участница акции «Культурный автобус».

«В создании проекта принимали участие студенты и ученики 15-й и 26-й школы. Часть ребят занимались дизайном карточек для пассажиров, часть ребят будут сегодня помогать очно. А вся подготовка заняла около трех недель», - уточнила руководитель проекта, студентка первого курса колледжа ПсковГУ Софья Радион.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

19 октября 2022

Разработка проекта охранных территорий в Пскове близится к завершению
19 октября 2022

Лауреатов премии правительства наградили в Псковской области
19 октября 2022

Творческие мастерские «Новое передвижничество» проведут в Пскове
18 октября 2022

Десятилетие БиблиоТеатра «Прямая речь» отметят псковичи
18 октября 2022

Картина художника-супрематиста появилась на фасаде дома в Пскове
18 октября 2022

Съемки фильма о Великой Отечественной войне завершились в Дно
18 октября 2022

Стали известны детали сюжета псковской спецсерии сериала «Условный мент»
18 октября 2022

Съемки спецсерии сериала «Условный мент» стартовали в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...