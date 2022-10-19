Госдума одобрила законопроект о защите от недобросовестных «управляек»

17:10, 19 октября 2022, ПАИ

Законопроект о защите жильцов от недобросовестных управляющих компаний приняла Госдума в первом чтении. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

«Принятие документа поможет пресечь практику создания недобросовестных управляющий компаний. В реестр дисквалифицированных лиц будут вноситься сведения об учредителях управляющих организаций, лицензия которых аннулирована. Такие лица не смогут вновь создавать управляющие компании, пока сведения о них не будут исключены из реестра», - отмечает он в сообщении.

Сейчас в реестр вносят только информацию о директорах. В течение трех лет они не могут занимать должности в других управляющих организациях, тогда как учредители сохраняют возможность создавать новые компании, брать дома на управление, игнорировать интересы жильцов и копить долги перед ресурсоснабжающими организациями.