Отца и дочь спасли инспекторы ДПС из пылающей квартиры на улице Шестака в Пскове

17:23, 19 октября 2022, ПАИ

Отца и дочь спасли инспекторы ДПС из пылающей квартиры на улице Шестака в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 октября в 5:15 в отдел полиции поступило сообщение о задымлении в подъезде дома № 16 на улице Шестака. Информацию о происшествии получил наряд в составе старшего инспектора взвода ДПС № 2 отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову старшего лейтенанта полиции Александра Никонова и инспектора этого взвода лейтенанта полиции Никиты Чувакова.

На месте инспекторы обнаружили, что из квартиры на первом этаже идет дым. Они вошли в подъезд и попытались дозвониться до жильцов, но дверь никто не открыл. По словам соседей, в квартире могли находиться мужчина и его несовершеннолетняя дочь.

В сложившейся экстремальной ситуации полицейские приняли решение открыть дверь с помощью подручных средств. Проникнув в помещение, инспекторы обнаружили в одной из комнат мужчину на тлеющем диване. Он не подавал признаков жизни. Напарники вынесли потерпевшего на улицу и оказали ему первую доврачебную помощь. 42-летний мужчина пришел в себя. В это время прибывшие на место возгорания сотрудники МЧС вывели из задымленной квартиры 13-летнюю девочку. Потерпевших передали врачам скорой медицинской помощи. Кроме того, инспекторы ДПС совместно с представителями МЧС провели срочную эвакуацию 17 жильцов подъезда, в том числе семерых детей.