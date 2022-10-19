Полтора года колонии строгого режима получил пскович за похищенный у подростка телефон

17:25, 19 октября 2022, ПАИ

Полтора года колонии строгого режима получил пскович за похищенный у подростка телефон, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



18 августа на улице Свердлова в Пскове злоумышленник увидел в руках у подростка смартфон, который решил похитить. Мужчина вырвал из рук несовершеннолетнего телефон и скрылся. Это преступление он совершил на следующий день после отбытия наказания за хищение.



Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

