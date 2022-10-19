Пакуем чемодан: несколько причин влюбиться в псковскую осень

17:53, 19 октября 2022, ПАИ

Отправиться в путешествие по Псковской области – хорошая идея в любое время года. Однако осень в регионе – это настоящая сказка и самое лучшее время, чтобы увидеть «пышное природы увяданье».

Прогулки по паркам, которые усыпаны разноцветными листьями; красивейшие природные пейзажи, которыми можно наслаждаться часами; горячий и ароматный псковский сбитень вприкуску с тающим во рту печорским пряником в дождливую погоду и небывало чистый, прозрачный и особенный осенний воздух.

Вы можете отдохнуть на турбазах региона, заняться рыбалкой, пешеходным трекингом и даже застать сезон грибов. Тишина и спокойствие вам гарантированы.

Как и в курортных городах, осенью в Псковской области снижаются цены на оздоровительно-лечебный отдых: осенними акциями радуют гостеприимные санатории, расположенные в различных уголках региона.

Жаркий летний отпуск позади, но желание знакомиться с новыми местами не должно покидать вас, ведь осенний отдых в Псковской области не уступает летнему по разнообразию маршрутов и видов занятий, и даже небольшой тур выходного дня оставит в вашей памяти незабываемые впечатления и желание вернуться в эти места вновь и вновь.

Предлагаем вам несколько причин влюбиться в псковскую осень в совместной с Туристским информационным центром рубрике «Пакуем чемодан».

Псков и Великие Луки

Псков и Великие Луки – два самых крупных города Псковской области. И осень – лучшее время, чтобы спланировать поездку в эти места.

В Пскове вы сможете прогуляться по набережным, которые особенно красивы в убранстве осени; насладиться красотой псковских храмов, которые особенно прелестны в лучах осеннего солнца; посетить театр, который приготовил новинки для своих зрителей в новом сезоне; исследовать новые музейные объекты, которые совсем недавно открыли свои двери!

В Великих Луках гости города могут посетить Краеведческий музей, прогуляться по Петровскому парку, исследовать Великолукскую крепость. Кстати, в городе также есть замечательный парк аттракционов, где круглогодично работает колесо обозрения с обогревом в кабинках. Идеально даже в осеннюю дождливую погоду!

Древний Изборск и Мальская долина

Изборск – один из древнейших городов нашей Родины, первое упоминание о котором относится к 862 году (IX век). Оно связано с призванием на Русь варяжских князей. Рюрик сел княжить в Новгороде, Синеус – на Белоозере, а Трувор – в Изборске. Так что Изборск по праву называют одним из древнейших городов Руси.

В Изборске абсолютно все дышит стариной и завораживает. Это и неприступная каменная крепость, и башня Луковка, с которой открывается потрясающий вид на окрестности, и Городищенское озеро с большим лебединым семейством, и Труворово городище, и, конечно же, освежающие Словенские ключи.

Яркие краски осеннего Изборска, древние достопримечательности и интересные экскурсии дадут вам понять, в каком уникальном месте вы находитесь. Чего только стоит Изборско-Мальская долина, полюбоваться которой можно, не уезжая из Изборска, или же посетив одноименный парк активного отдыха, находящийся вблизи древнего города. Долина принадлежит к числу тех редких природных и исторических мест, которые сохранились в своем первозданном виде.

Остров и Горайский парк

Цепные мосты через реку Великую в Острове – уникальный памятник строительной техники и архитектуры XIX века. Это единственные цепные транспортные мосты этого периода, сохранившиеся на территории России.

Сегодня мосты являются одной из самых узнаваемых достопримечательностей Псковской области. В темное время суток они оборудованы подсветкой, поэтому советуем приезжать туда именно в это время. Помимо цепных мостов, в Острове можно посетить Военно-исторический музей-заповедник, Симанский Спасо-Казанский женский монастырь, Усадьбу Валуевых-Неклюдовых и многие другие достопримечательности.

В окрестностях города расположился Горайский парк имения Лореров-Розенов, он представляет собой памятник федерального значения, а также редкое для России произведение садово-паркового искусства. Он является единственным в Псковской области сохранившимся парком, разбитым 200 лет назад в итальянском стиле. Его называли жемчужиной Псковской губернии.

Здесь вы проникнитесь атмосферой XIX века, сделаете памятные снимки, найдете покой и умиротворение.

Совместить посещение парка можно с путешествием в Пушкинские Горы.

Пушкинские Горы

Золотая осень в Пушкинских Горах – особая! Природа сама рисует нам пейзажи, которые словно только что сошли с картин русских художников. Прогулки по усыпанным листьями аллеям усадьбы Тригорское – «приют, сияньем муз одетый» – дом друзей А. С. Пушкина, живописная природа, знакомство с Михайловским – родовым имением матери А. С. Пушкина, его поэтической родиной, местом духовного становления поэта. Здесь он жил и творил много лет.

Если хоть раз увидел красоту Пушкинского заповедника, понимаешь, почему наш великий поэт воспевал местные пейзажи во многих своих произведениях.

Национальные заповедники Псковской земли

Два заповедника федерального значения расположены в Псковской области – национальный парк «Себежский» и Полистовский заповедник.

В Полистовском заповеднике создана серия экомаршрутов, позволяющих ознакомиться с основными экосистемами, типичными и редкими видами флоры и фауны, своими глазами увидеть красоты заповедника.

Во время экскурсии можно увидеть алые клюквенники, золотые осиновые рощицы на островах, в полной мере ощутить атмосферу светлой осенней грусти и уходящего лета на бурых пустошах болот под высоким голубым небом.

Путешествовать по национальному парку «Себежский» можно самостоятельно, но гораздо интереснее заказать экскурсию с местным гидом, который поведает исторические легенды, расскажет факты о редких обитателях здешних мест и о том, как правильно вести себя в заповеднике, чтобы проявить максимальное уважение к природе.

Рубрика «Пакуем чемодан» выходит при поддержке Туристского информационного центра Псковской области. Полезная информация для туристов, экскурсоводов, представителей туриндустрии размещена на сайте центра.