Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Пакуем чемодан: несколько причин влюбиться в псковскую осень

Отправиться в путешествие по Псковской области – хорошая идея в любое время года. Однако осень в регионе – это настоящая сказка и самое лучшее время, чтобы увидеть «пышное природы увяданье». 

Прогулки по паркам, которые усыпаны разноцветными листьями; красивейшие природные пейзажи, которыми можно наслаждаться часами; горячий и ароматный псковский сбитень вприкуску с тающим во рту печорским пряником в дождливую погоду и небывало чистый, прозрачный и особенный осенний воздух.

Вы можете отдохнуть на турбазах региона, заняться рыбалкой, пешеходным трекингом и даже застать сезон грибов. Тишина и спокойствие вам гарантированы. 

Как и в курортных городах, осенью в Псковской области снижаются цены на оздоровительно-лечебный отдых: осенними акциями радуют гостеприимные санатории, расположенные в различных уголках региона.

Жаркий летний отпуск позади, но желание знакомиться с новыми местами не должно покидать вас, ведь осенний отдых в Псковской области не уступает летнему по разнообразию маршрутов и видов занятий, и даже небольшой тур выходного дня оставит в вашей памяти незабываемые впечатления и желание вернуться в эти места вновь и вновь.

Предлагаем вам несколько причин влюбиться в псковскую осень в совместной с Туристским информационным центром рубрике «Пакуем чемодан».

Псков и Великие Луки

Псков и Великие Луки – два самых крупных города Псковской области. И осень – лучшее время, чтобы спланировать поездку в эти места.

В Пскове вы сможете прогуляться по набережным, которые особенно красивы в убранстве осени; насладиться красотой псковских храмов, которые особенно прелестны в лучах осеннего солнца; посетить театр, который приготовил новинки для своих зрителей в новом сезоне; исследовать новые музейные объекты, которые совсем недавно открыли свои двери!

В Великих Луках гости города могут посетить Краеведческий музей, прогуляться по Петровскому парку, исследовать Великолукскую крепость. Кстати, в городе также есть замечательный парк аттракционов, где круглогодично работает колесо обозрения с обогревом в кабинках. Идеально даже в осеннюю дождливую погоду!

Фото: Михаил Военков

Древний Изборск и Мальская долина

Изборск – один из древнейших городов нашей Родины, первое упоминание о котором относится к 862 году (IX век). Оно связано с призванием на Русь варяжских князей. Рюрик сел княжить в Новгороде, Синеус – на Белоозере, а Трувор – в Изборске. Так что Изборск по праву называют одним из древнейших городов Руси.

В Изборске абсолютно все дышит стариной и завораживает. Это и неприступная каменная крепость, и башня Луковка, с которой открывается потрясающий вид на окрестности, и Городищенское озеро с большим лебединым семейством, и Труворово городище, и, конечно же, освежающие Словенские ключи.

Яркие краски осеннего Изборска, древние достопримечательности и интересные экскурсии дадут вам понять, в каком уникальном месте вы находитесь. Чего только стоит Изборско-Мальская долина, полюбоваться которой можно, не уезжая из Изборска, или же посетив одноименный парк активного отдыха, находящийся вблизи древнего города. Долина принадлежит к числу тех редких природных и исторических мест, которые сохранились в своем первозданном виде.

Фото: Роман Дмитриев

Остров и Горайский парк

Цепные мосты через реку Великую в Острове – уникальный памятник строительной техники и архитектуры XIX века. Это единственные цепные транспортные мосты этого периода, сохранившиеся на территории России.

Сегодня мосты являются одной из самых узнаваемых достопримечательностей Псковской области. В темное время суток они оборудованы подсветкой, поэтому советуем приезжать туда именно в это время. Помимо цепных мостов, в Острове можно посетить Военно-исторический музей-заповедник, Симанский Спасо-Казанский женский монастырь, Усадьбу Валуевых-Неклюдовых и многие другие достопримечательности.

В окрестностях города расположился Горайский парк имения Лореров-Розенов, он представляет собой памятник федерального значения, а также редкое для России произведение садово-паркового искусства. Он является единственным в Псковской области сохранившимся парком, разбитым 200 лет назад в итальянском стиле. Его называли жемчужиной Псковской губернии.

Здесь вы проникнитесь атмосферой XIX века, сделаете памятные снимки, найдете покой и умиротворение.

Совместить посещение парка можно с путешествием в Пушкинские Горы.

Фото: Иван Храпенков

 Пушкинские Горы

Золотая осень в Пушкинских Горах – особая! Природа сама рисует нам пейзажи, которые словно только что сошли с картин русских художников. Прогулки по усыпанным листьями аллеям усадьбы Тригорское – «приют, сияньем муз одетый» – дом друзей А. С. Пушкина, живописная природа, знакомство с Михайловским – родовым имением матери А. С. Пушкина, его поэтической родиной, местом духовного становления поэта. Здесь он жил и творил много лет.

Если хоть раз увидел красоту Пушкинского заповедника, понимаешь, почему наш великий поэт воспевал местные пейзажи во многих своих произведениях.

Фото: Светлана Данилова

Национальные заповедники Псковской земли

Два заповедника федерального значения расположены в Псковской области – национальный парк «Себежский» и Полистовский заповедник.

В Полистовском заповеднике создана серия экомаршрутов, позволяющих ознакомиться с основными экосистемами, типичными и редкими видами флоры и фауны, своими глазами увидеть красоты заповедника.

Во время экскурсии можно увидеть алые клюквенники, золотые осиновые рощицы на островах, в полной мере ощутить атмосферу светлой осенней грусти и уходящего лета на бурых пустошах болот под высоким голубым небом.

Путешествовать по национальному парку «Себежский» можно самостоятельно, но гораздо интереснее заказать экскурсию с местным гидом, который поведает исторические легенды, расскажет факты о редких обитателях здешних мест и о том, как правильно вести себя в заповеднике, чтобы проявить максимальное уважение к природе.

Фото: Ольга Кудрина

Рубрика «Пакуем чемодан» выходит при поддержке Туристского информационного центра Псковской области. Полезная информация для туристов, экскурсоводов, представителей туриндустрии размещена на сайте центра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

19 октября 2022

Разработка проекта охранных территорий в Пскове близится к завершению
19 октября 2022

Лауреатов премии правительства наградили в Псковской области
19 октября 2022

Творческие мастерские «Новое передвижничество» проведут в Пскове
18 октября 2022

Десятилетие БиблиоТеатра «Прямая речь» отметят псковичи
18 октября 2022

Картина художника-супрематиста появилась на фасаде дома в Пскове
18 октября 2022

Съемки фильма о Великой Отечественной войне завершились в Дно
18 октября 2022

Стали известны детали сюжета псковской спецсерии сериала «Условный мент»
18 октября 2022

Съемки спецсерии сериала «Условный мент» стартовали в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...