Создание Секции музеев поддержали в Пскове

17:47, 19 октября 2022, ПАИ

Псковский музей-заповедник поддержал инициативу Новгородского музея-заповедника по созданию Секции музеев – хранителей памятников и коллекций монументального искусства настенной живописи на территории Российской Федерации. Установочная сессия прошла накануне в Великом Новгороде в рамках конференции «Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставрация», сообщили Псковскому агентству информации в музее.

«Я полностью поддерживаю идею объединения и координации всех профессиональных сил, направленных на сохранение, изучение и популяризацию монументального фрескового наследия русского государства. Сотрудники Псковского музея-заповедника готовы к общению и совместной деятельности, готовы делиться опытом и учиться у своих коллег, участвовать в совместных акциях в деле спасения культурного наследия», – подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Создание Секции поможет наладить общение и координацию деятельности музеев – хранителей памятников и коллекций монументальной живописи, придаст импульс исследовательской работе, деятельности по сохранению древних стенописей древнерусских храмов с использованием современных технологий. При Секции планируется создание экспертной группы из числа крупнейших отечественных специалистов в области изучения древнерусского монументального искусства.

Первоочередной текущей задачей экспертной группы и Секции в целом станет мониторинг состояния росписей древнерусских храмов и координация деятельности участников Секции в вопросах сохранения и реставрации живописи.

В рамках межмузейного сотрудничества сотрудники Псковского музея-заповедника приняли участие в конференции «Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставрация». Главной целью конференции является активизация деятельности по сохранению, изучению и популяризации искусства монументальной живописи русского Средневековья.

«Северо-Запад России по праву считается колыбелью русской государственности, местом рождения древнерусской культуры, важной составной частью которой является монументальная живопись. Здесь сохранились и продолжают открываться древнейшие памятники фресковой живописи XI-XII века», – отметила Светлана Мельникова.

На конференции выступили сотрудники отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника: Таисия Круглова, Татьяна Николаева, Ирина Мельникова и Олег Федоров. Они поделились своим опытом с коллегами и осветили отдельные аспекты своей профессиональной деятельности. Были представлены доклады о вкладе Новгородской специальной научно-реставрационной производственной мастерской в дело сохранения Анастасиевской часовни в Пскове, о музеефикации церкви Успения в селе Мелетово, а также о западноевропейском колоколе из коллекции Псковского музея-заповедника.