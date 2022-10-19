Заболеваемость бешенством среди животных выросла в Псковской области

17:58, 19 октября 2022, ПАИ

16 случаев бешенства выявили в Псковской области за 9 месяцев 2022 года, сообщили Псковскому агентству информации в областной ветлаборатории.

Из них 10 случаев выявлено у диких животных: пять у енотов, три у лисиц, один у волка и один у барсука. Ещё шесть случаев диагностировано домашним животным: два у собак и четыре у кошек.

По сравнению с 2021 годом процент положительных случаев в 2022 году увеличился на 6 %.

Если человека укусило животное, единственными эффективным средством профилактики на сегодняшний день является своевременная вакцинация, напомнили в ветлаборатории. Кроме, того необходимо промыть место укуса струей воды с мылом, если есть рана – после промывания с мылом необходимо обработать ее края 5-процентной настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Одновременно с обращением к врачу нужно изолировать животное и вызвать специалиста госветслужбы для проведения консультации и организации наблюдения, срок которого составляет 10 дней с момента укуса.

Контакты учреждений госветслужбы Псковской области: