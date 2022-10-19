Заболеваемость бешенством среди животных выросла в Псковской области
16 случаев бешенства выявили в Псковской области за 9 месяцев 2022 года, сообщили Псковскому агентству информации в областной ветлаборатории.
Из них 10 случаев выявлено у диких животных: пять у енотов, три у лисиц, один у волка и один у барсука. Ещё шесть случаев диагностировано домашним животным: два у собак и четыре у кошек.
По сравнению с 2021 годом процент положительных случаев в 2022 году увеличился на 6 %.
Если человека укусило животное, единственными эффективным средством профилактики на сегодняшний день является своевременная вакцинация, напомнили в ветлаборатории. Кроме, того необходимо промыть место укуса струей воды с мылом, если есть рана – после промывания с мылом необходимо обработать ее края 5-процентной настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение.
Одновременно с обращением к врачу нужно изолировать животное и вызвать специалиста госветслужбы для проведения консультации и организации наблюдения, срок которого составляет 10 дней с момента укуса.
Контакты учреждений госветслужбы Псковской области:
- ГБУ «СББЖ по Псковскому, Гдовскому, Печорскому, Плюсскому и Струго-Красненскому районам», тел.: 8 (8112) 20-11-30, 67-04-05;
- ГБУ «СББЖ по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам», тел.: 8 (81141) 2-23-31;
- ГБУ «СББЖ по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам», тел.: 8 (81153) 2-65-16;4)
- ГБУ «СББЖ по Невельскому и Себежскому районам», тел.: 8 (81151) 2-16-59;
- ГБУ «СББЖ по Новосокольническому и Пустошкинскому районам», тел.: 8 (81144) 2-13-57, 2-14-58;
- ГБУ «СББЖ по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам», тел.: 8 (81138) 2-17-28, 2-20-91;
- ГБУ «СББЖ по Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам», тел.:8 (81147) 2-12-40;
- ГБУ «СББЖ по Порховскому, Дедовичскому и Дновскому районам», тел.:8 (81134) 2-19-16, 8 (81136) 9-32-90;
- ГБУ «Псковская городская СББЖ», тел.: 8 (8112) 73-41-51. 73-41-31, 73-40-55;
- ГБУ «Великолукская городская СББЖ», тел.: 8 (81153) 7-44-48.