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Общество

Экс-советник постпредства России при ООН возглавил представительство МИД в Пскове

Сергей Ефименко возглавил представительство МИД России в Пскове, сообщается на сайте ведомства.

До марта 2022 года он занимал должность старшего советника Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке.

Сергей Ефименко родился в 1971 г., в 1995 г. окончил Псковский государственный педагогический институт по специальности «иностранные языки», в 1997 г. – Российскую Академию государственной службы. Владеет английским и эстонским языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса.

С 1995 по 1999 гг. работал в администрации Псковской области на различных должностях. С 1999 по 2003 гг., с 2006 по 2009 гг. и с 2011 по 2017 гг. возглавлял Территориальный орган – Представительство МИД России в Пскове.

Работал в Посольстве России в Эстонии с 2003 по 2006 гг. – первым секретарем, с 2009 по 2011 гг. – советником.

С 2017 по 2022 гг. – старший советник постпредства России при ООН в Нью-Йорке.

Дипломат неоднократно был отмечен благодарностями по Министерству иностранных дел России и постпредству России при ООН в Нью-Йорке.

Награжден нагрудным знаком «За отличие» МИД России.

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