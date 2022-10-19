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В Невеле скончался Герой Советского Союза Алексей Гусаков

Скончался невельчанин, капитан 1-го ранга Алексей Гусаков. Фото Невельский вестник

Сегодня, на 84-м году, ушел из жизни капитан 1-го ранга Гусаков Алексей Гаврилович – наша гордость, Невельчанин - последний Герой Советского Союза, проживавший в Невельском районе и Псковской области.  Об этом с прискорбием сообщает редакция газеты «Невельский вестник».

Находясь в запасе, капитан 1-го ранга много сделал для патриотического воспитания нашей молодежи, активно участвовал в общественной жизни района.

5 мая 1989 года Алексею Гусакову «За успешное выполнение специального задания командования и проявленные при этом мужество и героизм»  Президиум Верховного Совета СССР своим указом присвоил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».   Вручал награду министр обороны Язов.   Эта высшая государственная награда и присвоение звания Герой Советского Союза присуждались за особые заслуги и в подавляющем большинстве в военное время. Алексей Гаврилович — один из немногих, удостоенных такого высокого звания в мирное время. 

Всего за время службы на флоте Гусаков участвовал в более 15 длительных автономных походах на подводных лодках и совершил 21 спуск продолжительностью каждый по 72 часа на глубину 2000 метров, где отработал в общей сложности более 1500 часов.

Алексей Гусаков награжден Орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 степени и медалями.

 

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