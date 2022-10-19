Требования охранных зон определят развитие исторической части Пскова - губернатор

18:17, 19 октября 2022, ПАИ

Требования охранных зон определят дальнейшее развитие исторической части города Пскова и туристической составляющей экономики, сказал губернатор области Михаил Ведерников. Сегодня, 19 октября, состоялось заседание регионального Совета по охране объектов культурного наследия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

«Сразу отмечу, что без изменений обойтись не получится», — подчеркнул губернатор в ходе заседания.



Концепция сохранит и принципиальные запреты, в том числе недопустимость многоэтажной застройки в центре Пскова. При этом предполагается развивать перспективные площадки, которые портят исторический ландшафт города своей запущенностью.



Но по всем направлениям губернатор предложил соблюдать баланс: «Нужно сделать все для сохранения объектов культурного наследия. С другой стороны, нужно дать возможность Пскову развиваться, становиться комфортнее и привлекательнее».



Митрополит Псковский и Порховский Тихон во время своего выступления поблагодарил региональный комитет по охране объектов культурного наследия за проведенную работу. «То, что делается сейчас в Пскове, очень важно. Если будет создан мощный пилотный проект, где приоритетом останется сохранение внешнего облика города, но в то же время мы обеспечим паломническую и туристическую доступность, нормальную жизнь псковичей рядом с памятниками архитектуры — это будет серьезным примером для всей страны», — отметил он.