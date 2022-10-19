Разработка проекта охранных территорий в Пскове близится к завершению

18:02, 19 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном провел пятое заседание регионального Совета по охране объектов культурного наследия. Основная тема обсуждения — новый проект зон охраны памятников архитектуры в Пскове, разработка которого близится к завершению, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников назвал стоящий на повестке вопрос непростым: над задачей специалисты комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области трудились три года.

С презентацией проекта зон охраны памятников архитектуры в Пскове выступила сотрудник регионального Научно-производственного центра по охране памятников Надежда Волова. Она отметила, что старый проект свою роль выполнил. Новый документ предполагает сокращение зон охраны, деление единой зоны в историческом центре на 14 территорий, 12 из которых включают в себя особо ценные объекты культурного наследия. Охранные зоны будут сохранены вокруг объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

В целом в городе планируется расширить зоны регулируемой застройки по сравнению с предыдущими регламентами. Также предполагается, что проект будет интерактивным — о зонах и памятниках можно будет узнать на специальной интерактивной карте на сайте профильного комитета.

В ходе мероприятия прошла активная дискуссия по концепции проекта зон охраны памятников в Пскове. Члены Совета высказали свои точки зрения на представленную информацию, обозначили необходимость конкретизации регламентов во всех указанных зонах. Митрополит Тихон подчеркнул, что через создание регламентов и общей городской стилистики будет возможность прийти к единому мастер-плану исторической части города.

В завершение Михаил Ведерников подчеркнул, что проект зон охраны должен стать базовым документом, который должен содержать основные ограничения, чтобы работа по нему не допускала вольного трактования и непрофессионализма.

«Прошу обобщить и учесть все пожелания членов Совета, сформулировать решение. Мы начинаем большую работу по общественному обсуждению проекта зон охраны, чтобы каждый — от эксперта до рядового гражданина — мог детально ознакомиться с ним, высказать свою точку зрения. Учитывая это, примем окончательное решение», — подытожил глава региона.

Как шло обсуждение проекта охранных зон читайте здесь.