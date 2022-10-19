Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области обсудили, как влиться в общероссийское движение детей и молодёжи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд указаний в части выстраивания региональной структуры движения и его кадрового обеспечения. Фото пресс-службы Правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 19 октября, провел первое заседание регионального координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Проект по созданию Российского движения детей и молодежи поддержал Президент России, и его деятельность впервые за последние несколько десятилетий регламентируется федеральным законом.

«Это прецедент, а значит, статус и возможности новой структуры будут очень серьезными», – обратил внимание Михаил Ведерников.

Губернатор также сообщил, что в структуру Российского движения войдут все крупные молодежные и детские объединения страны. Проект станет платформой для духовно-нравственного воспитания молодого поколения и подготовке детей к полноценной жизни в обществе.

Планируется, что к движению подключится каждый субъект РФ, в том числе Псковская область. В списке первостепенных задач – определиться со структурой и основными участниками проекта в регионе.

Предполагается, что первичные отделения Российского движения детей и молодежи будут созданы на базе образовательных учреждений региона. Кроме того, первыми подхватить идеи движения смогут представители почти 30 молодежных организаций, реализующих культурные, просветительские, профориентационные, патриотические, спортивные и волонтерские проекты.

В рамках совещания участники наметили план работы по реализации проекта на территории региона. По итогам губернатор дал ряд указаний в части выстраивания региональной структуры движения и его кадрового обеспечения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

19 октября 2022

Отцы с тремя детьми и более освобождены от мобилизации
19 октября 2022

В Псковском регионе начались профпробы для школьников

19 октября 2022

О подготовке к зиме обитателей Мальской долины рассказали в Изборском музее
19 октября 2022

В Псковской области обсудили, как влиться в общероссийское движение детей и молодёжи
19 октября 2022

В Невеле скончался Герой Советского Союза Алексей Гусаков
19 октября 2022

Требования охранных зон определят развитие исторической части Пскова – губернатор
19 октября 2022

Заболеваемость бешенством среди животных выросла в Псковской области
19 октября 2022

Создание Секции музеев поддержали в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...