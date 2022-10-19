В Псковской области обсудили, как влиться в общероссийское движение детей и молодёжи

18:49, 19 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 19 октября, провел первое заседание регионального координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Проект по созданию Российского движения детей и молодежи поддержал Президент России, и его деятельность впервые за последние несколько десятилетий регламентируется федеральным законом.

«Это прецедент, а значит, статус и возможности новой структуры будут очень серьезными», – обратил внимание Михаил Ведерников.

Губернатор также сообщил, что в структуру Российского движения войдут все крупные молодежные и детские объединения страны. Проект станет платформой для духовно-нравственного воспитания молодого поколения и подготовке детей к полноценной жизни в обществе.

Планируется, что к движению подключится каждый субъект РФ, в том числе Псковская область. В списке первостепенных задач – определиться со структурой и основными участниками проекта в регионе.

Предполагается, что первичные отделения Российского движения детей и молодежи будут созданы на базе образовательных учреждений региона. Кроме того, первыми подхватить идеи движения смогут представители почти 30 молодежных организаций, реализующих культурные, просветительские, профориентационные, патриотические, спортивные и волонтерские проекты.

В рамках совещания участники наметили план работы по реализации проекта на территории региона. По итогам губернатор дал ряд указаний в части выстраивания региональной структуры движения и его кадрового обеспечения.