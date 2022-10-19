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На выездную консультацию пульмонолога пришло рекордное количество великолучан

Анастасия Повторейко приняла 131 человека в Великих Луках. Фото: Вконтакте

В субботу, 15 октября, состоялся  первый выезд главврача Псковской инфекционной больницы Анастасии Повторейко на передвижном медицинском комплексе «Псковская Епархия». Об этом сама врач рассказала на свой странице в социальной сети.

Внештатный главный пульмонолог области возглавила команду из ведущих специалистов-пульмонологов инфекционной больницы. На этот раз врач посетили юг Псковской области – Великие Луки.

Со слов Анастасии Повторейко, на бесплатный осмотр по полису ОМС пришло рекордное количество пациентов – 131 человек, в том числе 24 ребёнка. Шести взрослым и двум детям потребовалась экстренная госпитализация в стационар и ещё 44 пациентам были выписаны направления на плановую госпитализацию.

«Такие выезды помогают вовремя выявить заболевания на ранних стадиях. Также пришедшим пациентам, помимо осмотра, проводились процедуры определения оксида азота или оксида углерода в выдыхаемом воздухе, спирография с бронхолитическим тестом», – рассказала главврач.

Передвижной медицинский комплекс – это новая волна развития здравоохранения, заключающаяся в том, чтобы обеспечить оптимальные возможности для оказания медицинской помощи максимальному количеству нуждающихся в ней людей. Благодаря выездным мероприятиям жители районов могут получить квалифицированную, своевременную медицинскую помощь и пройти профилактические осмотры.

О приезде врачей в ваш район можно узнать на странице Псковской инфекционной больницы.

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