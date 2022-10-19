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О подготовке к зиме обитателей Мальской долины рассказали в Изборском музее

Бобр со своей семьей строят себе жилище круглый год, но особенно стараются к похолоданию. Фото: Михаил Куземка

Подготовка к зиме у животных – необычный процесс, за которым очень интересно наблюдать. Накануне холодов жители лесов и водоемов готовят жилище для перезимовки, запасаются пищей и даже меняют свой внешний вид. Об этом рассказал паблик Изборского музея-заповедника.

Заяц-беляк не роет нор, не имеет постоянного логова и не заготавливает запасов на зиму. Вся подготовка животного к зиме заключается в смене цвета шубки. Чтобы побыстрее избавиться от летней шерсти, заяц трется всем телом об кусты.

Белка запасается семенами, орехами, желудями. На ветках деревьев грызун развешивает и сушит грибы. Внутри зимнего дупла белка кладет мох, птичьи перья и затыкает травой щели. В спячку не залегает, но может спать несколько дней подряд во время лютых морозов.

Ежик подготавливает себе нору для зимовки. Зверек нанизывает на спину листья и мох, а затем стряхивает их у себя в зимнем домике.

Бобр со своей семьей строят себе жилище круглый год, но особенно стараются к похолоданию. Они несут палки, ветки, которые потом связывают водорослями, травой или скрепляют глиной. Конструкция получается очень надежной и теплой. Рядом с «хаткой» бобры заготавливают вкусные веточки для пропитания зимой.

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