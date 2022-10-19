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В Псковском регионе начались профпробы для школьников

Учащиеся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций региона преступили к прохождению профессиональных проб. Фото: организаторы проекта «Билет в будущее»

Реализация проекта «Билет в будущее» на территории Псковской области в 2022 году вошла в активную стадию. Об этом сообщили региональные организаторы проекта.

С 15 октября учащиеся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций региона преступили к прохождению профессиональных проб. Так, 18 октября в Псковском техническом колледже уже прошли пробы для школьников Пскова по компетенциям «Графический дизайн» и «Ландшафтный дизайнер».

В 2022 году в проекте площадками для проведения профессиональных проб являются 11 организации среднего профессионального образования и дополнительного образования региона. Профессиональные пробы в очном формате будут проведены по 29 компетенциям от ветеринарии до архитектора виртуальной реальности, в которых примут участие более 660 учеников.

«Профпробы – очень важный этап для определения будущей профессии. Это не просто экскурсия, школьник примеряет профессию на себя. Есть ученики прошлого года, которые после участия в профессиональных пробах действительно приняли решение поступать в определенный колледж», – отмечает региональный координатор проекта «Билет в будущее» Елена Рыбальская.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6 –11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».

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