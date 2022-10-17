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20 октября на берегу реки Великой пройдёт субботник

20 октября в 17:30 Молодёжный центр Пскова проведёт субботник. Уборка будет проходить на территории зелёной зоны вдоль левого берега реки Великой от Дачного переулка до улицы Яна Райниса.

Начальник отдела по работе с молодёжью Молодёжного центра Пскова Валерия Комарова рассказала о предстоящем событии в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО».

«Для того, чтобы принять участие в субботнике, нужно написать нам в группу Молодёжного центра. Мы с вами свяжемся и всё расскажем подробно. Но если  вы не смогли с нами связаться, то просто приходите. Место встречи остановка Подборовская дорога (автобусы 8 и 8А).

На субботник можно прийти с детьми. Инвентарь выдадут на месте. А после субботника будет небольшое чаепитие. Приходите со своими термокружками, а не пластиковыми стаканчиками, чтобы не увеличивать количество мусора», – сообщила Валерия Комарова и пригласила псковичей принять участие в субботнике, чтобы сделать город чище.

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