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Спорт

В Великих Луках пройдет открытый ринг по боксу «Гран-при на Кубок Yremboo Boxing»

Гран-при на кубок Yremboo Boxing. Фото: скрин видео

26 ноября 2022 года пройдет открытый ринг по боксу «Гран-при на кубок Yremboo Boxing». Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Как рассказали организаторы АНО «СпортДляВсех60», «Гран-при пройдет в три этапа: 26 ноября (1 этап), 25 марта (2 этап), 3 июня (3 этап ФИНАЛ).

Главным призом станет Большой Кубок в каждой весовой категории из 8 человек. Организаторы отмечают, что будет разыграно множество других призов».

Даже чемпионы хотят увидеть Гран-при в Великих Луках по боксу.

«Очень хочется посмотреть на новых боксеров в Великих Луках. Желаю только победы и удачи спортсменам на соревнованиях! Обязательно буду наблюдать за Гран-при», – прокомментировал профессиональный боксер Академии единоборств РМК , чемпион WBO European и WBA Asia Мухаммад Шехов.

Отметим, что заявки участников принимают до 18 ноября.

Все подробности о предстоящих соревнованиях можно получить в АНО «СпортДляВсех60».
 

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