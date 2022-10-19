В Дедовичах суд вынес приговор петербуржцу, который в ДТП потерял супругу

21:23, 19 октября 2022, ПАИ

Дедовичский районный суд Псковской области вынес приговор в отношении петербуржца, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)



Суд установил, что 24 июля 2022 года водитель, двигаясь по автомобильной дороге «Порхов - Успенье» в Дедовичском районе в направлении г. Санкт-Петербурга, со скоростью 115-120 км/ч, которая превышала разрешенную, совершил выезд правыми колесами на обочину, что повлекло занос автомобиля, съезд в левый кювет по ходу движения с последующим многократным опрокидыванием.



В результате ДТП пассажирам - супруге водителя - были причинены многочисленные телесные повреждения, которые обусловили наступление смерти на месте происшествия, а несовершеннолетнему сыну – телесные повреждения, которые нанесли тяжкий вред здоровью.



В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, дело рассмотрено в особом порядке. Потерпевшие материальных претензий к подсудимому не имели.



Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.



Приговор суда в законную силу не вступил.