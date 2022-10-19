Фликеры на одежде пешехода могут спасти жизнь

21:43, 19 октября 2022, ПАИ

Псковские сотрудники ГИБДД напоминают жителям региона о необходимости ношения на одежде светоотражающих элементов (фликеров). Таким образом, вы становитесь заметными для водителей даже в тёмное время суток. При движении автомобиля с ближним светом фар вас заметят со 130-140 метров, а при движении с дальним светом - вас замтят с 400 метров.

Помните, что в осенне-зимний период в тёмное время суток традиционно увеличивается количество ДТП с пешеходами. Сделайте себя заметными на дороге.