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Общество

Юниые псковичи попробовали себя в роли следователей-криминалистов

19 октября 2022 года в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области состоялось мероприятие по случаю профессионального праздника – Дня образования службы криминалистики. В этот день следственное управление посетили ребята из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В первой части знакомства руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Пётр Крупеня  рассказал ребятам о своем профессиональном становлении, с особой теплотой вспомнил своих первых учителей, которые дали ему не только знание, но и правильное воспитание.

Во второй части встречи детей ждало знакомство с криминалистической техникой, которую применяют следователи при работе на местах происшествий. После рассказа условий применения средств криминалистической техники, у ребят была возможность самим попробовать себя в роли следователей-криминалистов.

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