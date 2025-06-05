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Общество

Две улицы частично закрыли в Пскове

Две улицы частично закрыли для движения транспорта в Пскове сегодня, 5 июня, до 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

Так, для движения закрыли участок дороги на улице Школьной в районе здания № 24, а также одну полосу движения в районе зданий № 29а и 29г на улице Советской при движении от Октябрьского проспекта в сторону улицы Детской.

Движение транспорта на указанных участках ограничили для проведения дорожных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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