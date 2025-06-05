День окружающей среды отмечают в мире

06:55, 05 июня 2025, ПАИ

Всемирный день окружающей среды отмечают сегодня, 5 июня, сообщает calend.ru. Эта дата является для всех природоохранных организаций и экологов одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

Праздник провозгласили в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Датой проведения выбрали 5 июня – день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году, за которой последовало создание программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Празднование этого дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды и не допустить, чтобы растущая нагрузка на природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки.