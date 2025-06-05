Наука, игра и знакомство: как стартовал первый заезд проекта «Истоки. Школа»

08:39, 05 июня 2025, ПАИ

Как прошёл первый день первого заезда всероссийского проекта «Истоки. Школа» – «Наследники Победы», который стартовал в Печорах 4 июня, рассказали ПАИ организаторы.



Фото: предоставили организаторы



Фото: предоставили организаторы



Фото: предоставили организаторы



Фото: предоставили организаторы







«Сегодняшний день в первом заезде был насыщенным. Участники обсуждали важные темы, делились историями и пробовали себя в новых форматах и направлениях. Каждое оказалось важным по-своему. На панельной дискуссии «Общее прошлое, общее будущее» говорили о том, как наука, педагогика и искусство помогают сохранять память. Обсуждали, как говорить с молодёжью о сложном – понятно и интересно. На сессии знакомства «Портрет наследника Победы» участники через личные истории и символы искали ответ на вопрос: что значит быть наследником Победы не по статусу, а по убеждению. А в игре «Есть у нас ещё дома дела…» команды размышляли, спорили, шутили и искали ответы на нестандартные вопросы. История тут – не в учебнике, а из обсуждений и живого диалога», – отметили организаторы.

Напомним, что вчера, 4 июня, в рамках старта первого заезда всероссийского проекта «Истоки. Школа» – «Наследники Победы» открыли символический арт-объект «Ладья».

Отметим, заезд «Наследники Победы» пройдёт с 4 по 8 июня. Событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём примут участие 120 молодых специалистов, в том числе из Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Организатором события выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи. Партнёром заезда является Национальный центр исторической памяти при президенте России.