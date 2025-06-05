Сажать огурцы советует сегодня народный календарь

08:12, 05 июня 2025, ПАИ

Левон Огуречник отмечают сегодня, 5 июня. В этот день на Руси сажали огурцы, пишет calend.ru.

Святой Леонтий, память которого отмечают в этот день, жил в XII веке и был епископом Ростовским и Суздальским. Леонтий был образованным и начитанным человеком, с молодых лет стремился к иноческой жизни. Постриг он принял в Константинополе, а в Ростове боролся за христианскую веру, но принял сопротивление. О кончине Леонтия есть несколько версий: по одной из них – он скончался в мире, по другой – был убит толпой язычников.

На Левона сажали огурцы, обращая внимание на приметы: если было много оводов, то это предвещало хороший урожай. Также в этот день сажали коноплю, из которой добывали пеньку, делали масло и использовали в народной медицине.