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Сайт прогноза погоды напугал жителей Псковской области крайне низкими температурами

Бедные жители Бежаниц. Хорошо, что не буря и не землятресение. Фото: скрин сайта

Сайт rp5.ru, предсказывающий погоду на несколько дней вперёд, напугал жителей Псковской области очень низкими температурами на завтрашний день.

Так в Бежаницах по данным сайта завтра будет -19, но ощущаться погода будет, как при -55 С.

В Великих Луках вышеуказанный сайт прогнозирует -5 С, но ощущаться они будут, как -30 С.

В Опочке - 7 С, но ощущается на все -33 С. В Новоржеве - 28 С.

В ряде населённых пунктов сайт показывает реальные температурные данные. Смеем предположить, что произошёл  какой-то технический сбой.

Сайт разработан и сопровождается компанией (ООО) «Расписание Погоды», Санкт-Петербург, Россия, с 2004 года. Компания имеет лицензию на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях. Сайт представляет прогнозы погоды на ближайшие шесть суток и информацию о фактической погоде, наблюдённую на наземных станциях.



 

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