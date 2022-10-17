Алексей Кузьмин: Подготовку к отопительному сезону Великолукский район прошёл без эксцессов

00:16, 20 октября 2022, ПАИ

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин отчитался губернатору Михаилу Ведерникову по работе муниципалитета. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава региона.

Алексей Кузьмин сообщил, что подготовку к отопительному сезону район прошёл без эксцессов.

«Можем похвастаться, что паспорт готовности района уже получен», – сказал районный глава.

Михаил Ведерников поблагодарил Алексея Кузьмина за работу.

«Как я уже сказал, темпы у вас хорошие, команда работает чётко. Темп не сбавляйте и готовьте программы на следующий год», – рекомендовал губернатор.

