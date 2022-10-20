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Приметы на зиму: Сергей зиму начинает

Память двух святых, которые носили имя Сергий, отмечают сегодня. Об этом пишет портал calend.ru.

Первый из них, преподобный Сергий Печерский, жил в XIII веке. Главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятелю. За это Сергий получил прозвище Послушливый.

Другой святой — Сергий Нуромский, или Вологодский, жил в XIV-XV веках. По преданию, он был греком по происхождению и пришел на Русь, чтобы стать учеником Сергия Радонежского, о духовных подвигах которого был наслышан. Спустя некоторое время Сергий с благословения своего настоятеля ушел на север, на реку Нурму, чтобы предаться там уединению. Там ему пришлось пережить бесовские соблазны и нападения разбойников, от которых смог спастись чудом молитвы. Постепенно вокруг Сергия начали собираться паломники, и образовалась Нуромская обитель.

«Сергей зиму начинает», — говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. Впрочем, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро — не раньше чем на Матрену — «Сергей инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает».

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