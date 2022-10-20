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Общество

Мошенники в России используют новую схему для кражи паролей от Telegram

Фото: Telegram-канал РИА Новости

От бота, визуально схожего с официальным, приходит сообщение, что не пройдена верификация и аккаунт будет заблокирован, если не пройти по ссылке в Telegram.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал, что это фишинг, чтобы выманить учетные данные от аккаунта, пишет РИА Новости.

Что нужно, чтобы не стать жертвой злоумышленников:

— помнить, что официальные аккаунты Telegram имеют верифицированный статус с галочкой возле имени

— не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные

— подключить двухфакторную аутентификацию и посмотреть на раздел «активные сеансы» – для проверки и отключения неизвестных и подозрительных устройств.

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