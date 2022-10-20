Россияне могут получить повышенную пенсию

07:50, 20 октября 2022, ПАИ

Право на повышенный размер выплат от государства имеют граждане, которые работают или проживают на Севере. Помимо этого, у отработавших в районах Крайнего Севера (РКС) или в регионах, приравненных к РКС, есть право более раннего выхода на пенсию, а отдельные северяне получают пенсию с двойным коэффициентом. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

«Северный стаж предполагает получение гражданами повышенной пенсии. Но в любом случае необходимо подтверждение его наличия и наличия необходимых пенсионных баллов. Стаж определяется в календарном исчислении, и при этом допускается его расчет в льготном порядке: девять месяцев работы в районах Крайнего Севера в условиях полного рабочего дня/ставки. И северный стаж засчитывается только по основному месту работы», — перечислила эксперт условия.

Тем, кто проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также работавшим в таких районах, вне зависимости от текущего места жительства, предоставлено право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии, пишет агентство «Прайм».

Самый большой коэффициент увеличения пенсии — 2 установили для островов Северного Ледовитого океана и его морей, отдельных местностей Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Камчатского края и для всей территории Чукотского автономного округа, подчеркнула Григорьева.

Кроме того, учитывается наличие иждивенцев. «Максимальную фиксированную часть страховой пенсии по старости может получить человек, достигший 80 лет, имеющий трех и более иждивенцев, она составит 32 493,33 рубля», — пояснила специалист.

Стоит помнить, что выплаты за отработанные «северные годы» получатели сохраняют даже в случае переезда. А для непрерывного получения повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) в связи с фактическим проживанием на Крайнем Севере его нужно подтверждать каждый год, подытожила экономист.