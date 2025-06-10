Псковские выпускники сдают ЕГЭ по иностранным языкам и информатике
10 июня псковские выпускники сдают ЕГЭ по английскому, испанскому, китайскому, немецкому и французскому языкам (устная часть) и информатике.
11 июня также состоится ЕГЭ по информатике и устной части иностранных языков. А затем начнутся резервные дни для сдачи ЕГЭ:
16 июня — география, литература, обществознание, физика;
17 июня — русский язык;
18 июня — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), история, химия;
19 июня — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), информатика;
20 июня — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
23 июня — по всем учебным предметам.
Ранее начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев рассказал о правилах подачи апелляции из-за нарушений во время сдачи ЕГЭ. Кроме того, он объяснил, что делать при поломке компьютера во время сдачи экзамена.
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