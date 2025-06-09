Благодарственные письма сенатора РФ вручила Наталья Мельникова сотрудникам соцсферы в Печорах
Сенатор от Псковской оласти в Совете Федерации Наталья Мельникова посетила государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района». Об этом сенатор сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Наталья Мельникова вручила четырём сотрудникам различных учреждений социальной сферы благодарственные письма сенатора РФ за их самоотверженный труд, высокий профессионализм и вклад в благополучие жителей Псковской области, нуждающихся в особой заботе.
«Эта поездка стала ещё одной возможностью выразить глубокое уважение и признательность всем социальным работникам Псковской области! Встреча с администрацией центра прошла в тёплой и конструктивной атмосфере. Обсудили актуальные вопросы социальной политики в регионе и проблемные моменты в работе учреждений. Для меня очень важно быть в курсе всех трудностей, с которыми сталкиваются наши социальные работники, чтобы вместе искать пути их решения и оказывать необходимую поддержку на федеральном уровне», – сказала сенатор.
После посещения центра Наталья Мельникова побывала в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
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Благодарственные письма сенатора РФ вручила Наталья Мельникова сотрудникам соцсферы в Печорах