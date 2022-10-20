Онколог перечислил симптомы рака печени
Как распознать рак печени, рассказал врач-хирург первой категории, врач-онколог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Дмитрий Зинатулин. Об этом сообщают «Известия».
По словам специалиста, на ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно или маскируется фоновым заболеванием и проявляется только слабостью, быстрой утомляемостью и чувством тяжести в эпигастрии и правом подреберье.
«При прогрессировании процесса клиническая картина общих симптомов характеризуется нарастающей слабостью, быстрой утомляемостью, снижением работоспособности, потерей массы тела, анемией, наличием диспепсических явлений: снижение аппетита вплоть до полного его отсутствия, извращение вкусовых ощущений, тошнота. Появляются боли в правом подреберье и эпигастрии, при прогрессировании — иррадиирующие в спину, правую лопатку», — сказал Зинатулин.
К основным факторам риска развития первичного рака печени относят: вирусные гепатиты, цирроз печени, неалкогольный стеатогепатит, афлотоксин, аутоиммунный гепатит, сообщил врач.
По словам медика, для диагностики первичного рака печени применяют ультразвуковое исследование, компьютерную и магнитнорезонансную томографию.