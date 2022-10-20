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Онколог перечислил симптомы рака печени

Фото: Fotolia. Spectral-Design

Как распознать рак печени, рассказал врач-хирург первой категории, врач-онколог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Дмитрий Зинатулин. Об этом сообщают «Известия».

По словам специалиста, на ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно или маскируется фоновым заболеванием и проявляется только слабостью, быстрой утомляемостью и чувством тяжести в эпигастрии и правом подреберье.

«При прогрессировании процесса клиническая картина общих симптомов характеризуется нарастающей слабостью, быстрой утомляемостью, снижением работоспособности, потерей массы тела, анемией, наличием диспепсических явлений: снижение аппетита вплоть до полного его отсутствия, извращение вкусовых ощущений, тошнота. Появляются боли в правом подреберье и эпигастрии, при прогрессировании — иррадиирующие в спину, правую лопатку», — сказал Зинатулин.

К основным факторам риска развития первичного рака печени относят: вирусные гепатиты, цирроз печени, неалкогольный стеатогепатит, афлотоксин, аутоиммунный гепатит, сообщил врач.

По словам медика, для диагностики первичного рака печени применяют ультразвуковое исследование, компьютерную и магнитнорезонансную томографию.

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