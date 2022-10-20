Более 15 тысяч псковичей присоединились к проекту «Мы больше, чем просто соседи»

08:51, 20 октября 2022, ПАИ

В проекте по межмузейному взаимодействию «Мы больше, чем просто соседи» в этом году приняли участие более 15 тысяч человек. К проекту присоединился и краеведческий музей Усвятского района, пишет газета «Новая жизнь».

«Временные выставки об истории соседних поселений прошли в каждом из районов. Всего было представлено 42 экспоната. Посетители выставок узнали о значимых личностях и достижениях. Музеи делились между собой опытом и творческими наработками», — говорится в сообщении.

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В следующем году проект продолжат с новым участником — мемориальным музеем-усадьбой Софьи Ковалевской в Великолукском районе.