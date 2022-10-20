День военного связиста отмечают в России

09:15, 20 октября 2022, ПАИ

День военного связиста — профессиональный праздник всех работников и военнослужащих войск связи отмечается в российской армии ежегодно 20 октября. Праздник установили указом президента РФ Владимира Путина в 2006 году. Об этом сообщает портал calend.ru.

20 октября 1919 года — день образования войск связи. В этот день в составе Полевого штаба сформировали управление связи во главе с начальником связи. Служба связи выделена в специальную службу штабов, а войска связи — в самостоятельные специальные войска. Тем самым была заложена структура современных войск связи.

Военная связь является неотъемлемой частью управления Вооруженными Силами, а войска связи — это специальные войска для установления систем связи между войсками и силами в мирное и военное время. От состояния и функционирования связи во многом зависят оперативность руководства войсками, своевременность применения боевых средств и оружия.