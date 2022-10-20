Служебные животные работают в каждой двенадцатой компании Пскова

09:26, 20 октября 2022, ПАИ

Навыки животных в служебных целях в Пскове используют около 8 % компаний. По данным Superjob, в основном это коты и собаки.

В орнитологической службе Кремля состоят на балансе ястребы и филины: они защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых, в частности ворон. 8% псковских компаний также имеют «в штате» хвостатый персонал, чьи навыки используются в служебных целях.

Чаще других о наличии четырехлапых сотрудников рассказывали производственные предприятия, строительные компании и организации сферы услуг. Коты в них выполняют охранную функцию плюс антистресс, а собаки охраняют территорию.