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Общество

Служебные животные работают в каждой двенадцатой компании Пскова

Навыки животных в служебных целях в Пскове используют около 8 % компаний. По данным Superjob, в основном это коты и собаки.

В орнитологической службе Кремля состоят на балансе ястребы и филины: они защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых, в частности ворон. 8% псковских компаний также имеют «в штате» хвостатый персонал, чьи навыки используются в служебных целях.

Чаще других о наличии четырехлапых сотрудников рассказывали производственные предприятия, строительные компании и организации сферы услуг. Коты в них выполняют охранную функцию плюс антистресс, а собаки охраняют территорию. 

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