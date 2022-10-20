На восьми улицах Пскова могут временно отключить воду

09:39, 20 октября 2022, ПАИ

На восьми улицах Пскова 20 октября могут временно отключить водосбнажение, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

«20 октября в связи с плановыми работами МП г. Пскова «Горводоканал» возможно временное ограничение водоснабжения», — говорится в сообщении.

Без воды могут остаться псковичи, проживающие по следующим адресам: