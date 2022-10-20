На восьми улицах Пскова могут временно отключить воду
На восьми улицах Пскова 20 октября могут временно отключить водосбнажение, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
«20 октября в связи с плановыми работами МП г. Пскова «Горводоканал» возможно временное ограничение водоснабжения», — говорится в сообщении.
Без воды могут остаться псковичи, проживающие по следующим адресам:
- ул. Киселева, 3, 5;
- ул. Кузбасской Дивизии 4, 6, 8;
- ул. Народная, 2, 4, 4а, 4б;
- ул. Коммунальная, 15;
- ул. Звездная, 2, 4, 8, 10;
- ул. Инженерная,16;
- ул. Индустриальная, 2а, 2б, 4а;
- ул. Гдовская, 6.
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