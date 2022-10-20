В российских компаниях вырос спрос на возрастных сотрудников

10:06, 20 октября 2022, ПАИ

Спрос на сотрудников старшей возрастной группы вырос среди работодателей, сообщает сервис «Работа.ру» со ссылкой на результаты последнего опроса.

24% опрошенных представителей бизнеса заявили о спросе на возрастных сотрудников. Это связывают с тем, что именно такие работники могут в большинстве своем обеспечивать стабильность бизнесу, пишут «Известия»

Соискатели снизили активность в смене работы и поиске новых вакансий, они предпочитают сохранить стабильность на текущем месте работы. Такое положение дел отметили 35% работодателей. Они также считают, что в ближайшее время диктовать условия на рынке труда будут не соискатели, а именно компании.

Также выросло число собеседований для женщин. К концу сентября работодатели стали приглашать женщин на собеседования на 3% чаще. Если на первой неделе месяца доля женских резюме, которыми заинтересовались рекрутеры, составляла 59%, то к концу сентября выросла до 62%. При этом наибольший рост отметили в сфере «Страхование» (+9%), «Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%).