Студентов и сотрудников ПсковГУ предупредили о рассылке подозрительных сообщений
Студентов и сотрудников ПсковГУ предупреждают о рассылке подозрительных сообщений. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале университета.
«Сегодня студентам и сотрудникам вуза стали приходить такие сообщения. Будьте внимательны», — говорится в сообщении.
Сотрудники университета призвали коллег и студентов не отправлять незнакомым людям фотографии университета, свои контактные данные и конфиденциальную информацию. «Это может подвергать опасности каждого из нас», — отметили в ПсковГУ.
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