Студентов и сотрудников ПсковГУ предупредили о рассылке подозрительных сообщений

09:43, 20 октября 2022, ПАИ

Студентов и сотрудников ПсковГУ предупреждают о рассылке подозрительных сообщений. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале университета.

«Сегодня студентам и сотрудникам вуза стали приходить такие сообщения. Будьте внимательны», — говорится в сообщении.

Сотрудники университета призвали коллег и студентов не отправлять незнакомым людям фотографии университета, свои контактные данные и конфиденциальную информацию. «Это может подвергать опасности каждого из нас», — отметили в ПсковГУ.