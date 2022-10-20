Молодых поэтов Пскова приглашают на запись аудиокниги

10:19, 20 октября 2022, ПАИ

Молодых поэтов приглашают на запись аудиокниги в рамках XII городского конкурса «Чернильница». К записи допускаются литераторы, которые подтвердили заявки на участие в конкурсе этого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском молодежном центре.

«Авторы произведений сами исполнят свои труды, их голос будет записан на аудионоситель и добавлен в общую аудиокнигу, которая будет опубликована в открытых источниках – это поможет найти свою аудиторию», – рассказали в центре.

Запись будет проходить в мини-студии звукозаписи Молодёжного центра (улица Максима Горького, 15) в два захода: с 31 октября по 3 ноября и с 7 ноября по 11 ноября.

Всего поступило более 800 заявок от молодых людей возрастом от 14 до 35 лет. По итогам конкурса участники также получают на память печатные сборники, в которые войдут и их произведения.