Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Молодых поэтов Пскова приглашают на запись аудиокниги

Фото: псковский городской молодежный центр

Молодых поэтов приглашают на запись аудиокниги в рамках XII городского конкурса «Чернильница». К записи допускаются литераторы, которые подтвердили заявки на участие в конкурсе этого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском молодежном центре.

«Авторы произведений сами исполнят свои труды, их голос будет записан на аудионоситель и добавлен в общую аудиокнигу, которая будет опубликована в открытых источниках – это поможет найти свою аудиторию», – рассказали в центре.

Запись будет проходить в мини-студии звукозаписи Молодёжного центра (улица Максима Горького, 15) в два захода: с 31 октября по 3 ноября и с 7 ноября по 11 ноября.

Всего поступило более 800 заявок от молодых людей возрастом от 14 до 35 лет. По итогам конкурса участники также получают на память печатные сборники, в которые войдут и их произведения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 октября 2022

Молодых поэтов Пскова приглашают на запись аудиокниги
20 октября 2022

Более 15 тысяч псковичей присоединились к проекту «Мы больше, чем просто соседи»

20 октября 2022

Пскович стал дипломантом Дельфийских игр государств-участников СНГ
20 октября 2022

Спектакль «Морфий» получил приз зрительских симпатий на фестивале «Балтийский дом»
19 октября 2022

Требования охранных зон определят развитие исторической части Пскова – губернатор
19 октября 2022

Разработка проекта охранных территорий в Пскове близится к завершению
19 октября 2022

Лауреатов премии правительства наградили в Псковской области
19 октября 2022

Творческие мастерские «Новое передвижничество» проведут в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...