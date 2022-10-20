Волонтерам будут компенсировать затраты на услуги связи

11:10, 20 октября 2022, ПАИ

Добровольцам будут компенсировать затраты на услуги мобильной связи и интернет. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс прошли первое чтение Госдумы, сообщил депутат Госдумы Александр Козловский в своем телеграм-канале.

Одним из инициаторов новации является секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак. «Для добровольцев услуги связи – значительная статья расходов при осуществлении своей деятельности. Поэтому справедливо, что они будут компенсированы», - отметил парламентарий.

Александр Козловский напомнил, что в первом чтении принят законопроект, освобождающий от НДФЛ компенсацию за оплату связи. Это позволит сэкономить деньги волонтерским организациям, которые возмещают своим представителям стоимость интернета и телефонных переговоров.