С начала года в Псковской области построили более 1400 домов

11:14, 20 октября 2022, ПАИ

1464 жилых дома общей площадью 290,9 тыс. кв. метров построили и ввели в эксплуатацию в Псковской области в январе-сентябре 2022 года. Это на 19% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

В частности, возведено 18 многоквартирных домов общей площадью 102,2 тыс. кв. метров. Население построило 1446 домов общей площадью 188,7 тыс. кв. метров (64,9% от общего объема жилья, введенного в январе-сентябре 2022 года), из них на участках для ведения садоводства – 237 домов площадью 22,3 тыс. кв. метров. В сельской местности возведено 1076 домов общей площадью 176,6 тыс. кв. метров. Всего в январе-сентябре 2022 года сдано 3499 новых квартир.

За указанный период в 10 муниципальных районах и городах Псков и Великие Луки объемы жилищного строительства превысили уровень соответствующего периода предыдущего года.