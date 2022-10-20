Судебную практику по делам о банкротстве обсудили в Пскове

12:17, 20 октября 2022, ПАИ

Вопросы обеспечения прав псковичей при арбитражно-процессуальном судопроизводстве обсудили в Пскове. Уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов и председатель Арбитражного суда Федор Тимаев провели рабочую встречу.

Как сообщил Псковскому агентству информации омбудсмен, он передал ежегодный доклад о соблюдении прав граждан в Псковской области в 2021 году и просил обратить внимание на разделы, касающиеся обеспечения и реализации прав граждан при осуществлении арбитражного судопроизводства.

В ходе встречи речь шла о правоприменительной практике, которая складывается в Псковском регионе, по делам о банкротстве физических лиц и взысканию ущерба за экологические правонарушения, а также об обеспечении трудовых прав работников на своевременную выплату заработной платы и предоставлении иных социальных гарантий при рассмотрении дел, связанных с несвоевременной оплатой работ и услуг между организациями, ведущими свою хозяйственную деятельность.

Также Федор Тимаев рассказал региональному омбудсмену об итогах и результатах научно-практической конференции, которая прошла в Пскове и была посвящена 625-й годовщине издания Псковской судной грамоты.