В Госдуме предложили вернуть мобилизованным деньги за ОСАГО

12:03, 20 октября 2022, ПАИ

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил приостановить действие полиса ОСАГО или компенсировать часть затрат по ним для мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в СВО.

Он уточнил, что уже направил письмо с такой инициативой председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Аналогичный документ направлен в Российский союз страховщиков (РСА).

«В сложившихся непростых социально-экономических условиях видится необходимость предоставления гражданам, призываемых на военную службу в рамках частичной мобилизации, и их семьям максимального содействия и обеспечения всевозможными льготами и социальными гарантиями», — отмечается в письме, передает газета «Известия».

Нилова заметил, что многие из мобилизованных оставили свои автомобили на стоянках, в гаражных кооперативах и паркингах, следовательно, пользоваться ими во время проведения СВО не будут.