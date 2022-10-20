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Общество

«Народного участкового» выбрали жители Псковской области

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В Псковской области подвели итоги онлайн-голования за участников конкурса «Народный участковый - 2022». Проголосовать можно было с 7 по 16 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В этот раз до второго этапа отбора были допущены 10 участковых. Каждый из участников в своей анкете попытался отразить, почему именно он должен представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе и достоин почетного звания «Народный участковый».

Почетное третье место досталось участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Пыталовскому району Аркадию Арбузову. Серебро удалось получить участковому уполномоченному полиции ОМВД России по городу Великие Луки Андрею Виноградову. 

Победителем стал участковый уполномоченный полиции из города Пскова Андрей Зицер. В органах внутренних дел он служит 4 года. На его территории обслуживания расположены Реабилитационный центр детей-инвалидов, автошкола «ДОСААФ», спортивная база «Динамо», продовольственная база, частные фирмы, магазины, гостиница, зарегистрировано и проживает 8000 человек. «Он хорошо знает население своего участка, сумел наладить деловые отношения с администрацией, руководителями организаций. За 2022 год на административном участке совершено 16 преступлений. Старшим лейтенантом полиции Андреем Зицером раскрыто 19 преступлений, рассмотрено более 700 жалоб и заявлений граждан, выявлено 120 административных правонарушений», - отметили в ведомстве.

За победителя регионального этапа конкурса Андрея Зицера проголосовало более 800 человек. Теперь он будет представлять Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый - 2022», который пройдет при онлайн-голосовании россиян на интернет-сайте издания «Комсомольская правда».

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