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Происшествия

Новый срок грозит двум великолучанам за грабеж

Неизвестные ограбили молодого человека в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, ночью 16 октября на проспекте Гагарина неизвестные с применением насилия похитили телефон и серебряную цепочку у 25-летнего молодого человека, после чего скрылись. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли подозреваемых, ими оказались ранее судимые жители Великих Лук 1980 и 1999 годов рождения. Похищенное изъято.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.

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