Псковский ансамбль «Сказ» выступит на гала-концерте в Твери
Псковские ансамбль «Сказ» выступит на гала-концерте лауреатов IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Многоликая Россия», сообщает Telegram-канал комитета по культуре Псковской области.
Фестиваль пройдет 23 октября в Твери. На одной сцене выступят лауреаты фестиваля – оркестры и ансамбли из различных учреждений культуры регионов России, которые будут играть на национальных музыкальных инструментах.
Свое творчество зрителям представят коллективы из Адыгеи, Бурятии, Карелии, Крыма, Северной Осетии, Кемеровской, Костромской, Тверской областей, Москвы.
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